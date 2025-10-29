Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?

Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?

В Московском регионе установился период теплого предзимья, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода в столице будет в среду, 29 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать ли трескучих морозов?

Какая погода в Москве сегодня, 29 октября

По словам Вильфанда, однородная и теплая погода без похолодания прогнозируется в столице вплоть до начала следующей недели.

«Похолодания или заметного понижения температуры до конца этой недели и в начале следующего месяца в Москве пока не видно, то есть идет теплое предзимье. Установился процесс, когда воздушные массы перемещаются с запада, принося с собой тепло», — сказал он.

В среду и четверг, 29 и 30 октября, метеоролог спрогнозировал местами кратковременный дождь и облачность с прояснениями. Ночные температуры составят 3-5 градусов в течение ближайших дней, а дневные — 6-8 градусов.

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температурные показатели в Москве продолжают превышать климатическую норму.

По его данным, температура воздуха в столице сегодня составит плюс 6-8 градусов, по области — плюс 4-9 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг местами небольшие дожди, ночью плюс 4-6 градусов, днем плюс 6-8 градусов.

Глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что до стабильных отрицательных показателей температура воздуха в городе опустится к середине ноября. По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в Москве понизится только с 13 ноября, ниже нуля градусов — с 14 ноября. Это многолетняя норма для столицы, пояснил Цыганков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 октября

По словам Леуса, сегодня Санкт-Петербург остается под влиянием обширной зоны пониженного атмосферного давления, наполненной полями плотных облаков и очагами дождей. Небольшие дожди ожидаются во второй половине дня.

Температура воздуха в городе составит плюс 6-8 градусов, в Ленинградской области — плюс 4-9 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ночью в Петербурге небольшие дожди, днем без существенных осадков, ночью плюс 4-6 градусов, днем плюс 7-9 градусов.

Читайте также:

Пенсии в ноябре и декабре 2025-го: когда выплатят, повышение, индексация

Чудовищные потери и попытки удержать фронт: успехи ВС РФ к утру 29 октября

Праздничные выходные в ноябре 2025 года: сколько дней работаем и отдыхаем