28 октября 2025 в 17:39

Праздничные выходные в ноябре 2025 года: сколько дней работаем и отдыхаем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиян в ноябре ожидает удлиненный период выходных, приуроченных к государственному празднику — Дню народного единства. Какие подробности известны, когда выходить на работу?

Как россияне отдыхают и работают в ноябре

День народного единства отмечается 4 ноября. В 2025 году эта дата выпала на вторник.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ этот день является нерабочим праздничным. Для того чтобы обеспечить гражданам непрерывный отдых, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Но, так как этот день является предпраздничным, рабочее время будет сокращено на час.

После длинных выходных начнется короткая трехдневная рабочая неделя со среды, 5 ноября. Эти длинные выходные станут последним отрезком продолжительного отдыха перед новогодними каникулами.

Работа в официальный праздничный день 4 ноября по Трудовому кодексу РФ подлежит оплате не менее чем в двойном размере либо может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что за праздник День народного единства

День народного единства — государственный праздник, который был учрежден в 2005 году. Он знаменует собой важное историческое событие — освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году, а также символизирует сплоченность российского народа.

Праздник был установлен в память о событиях, положивших конец Смутному времени — периоду глубокого кризиса в Российском государстве. Освобождение Москвы в 1612 году народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского стало переломным моментом и фактическим окончанием Смутного времени. Эта победа создала условия для восстановления государственной власти и избрания на царство Михаила Романова, основателя династии Романовых.

Исторически праздник связан и с православным торжеством — почитанием Казанской иконы Божией Матери. Многие православные верят, что икона помогла народному ополчению победить поляков и освободить Москву и Россию от интервенции.

Возрождение праздника в современной РФ случилось в 2004 году, когда был принят соответствующий федеральный закон.

