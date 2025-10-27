Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:16

Психотерапевт дала совет, как распределить рабочие задачи

Психотерапевт Крашкина: максимум задач лучше выполнить в начале рабочей недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время длинной рабочей недели дни необходимо выстраивать по энергетическому принципу, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» к. м. н. Ирина Крашкина. Она посоветовала выполнить максимум задач в первой половине недели.

С понедельника по среду стоит брать максимум задач — это фаза активной работы, когда уровень энергии еще достаточно высокий, чтобы решать сложные и объемные дела, — рассказала Крашкина.

Она уточнила, что в субботу лучше выполнять только обязательные неотложные дела, а выходной посвятить исключительно восстановлению. Психотерапевт советует провести этот день без гаджетов, звонков и любых рабочих дел.

Ранее психолог Леонид Неровный рассказал, что после достижения 40-летнего возраста процесс поиска работы усложняется из-за предлагаемой низкой заработной платы. По его словам, важно идти навстречу работодателю и делать акцент на карьерном росте.

работа
выходные
психотерапевты
планирование
