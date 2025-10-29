«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции

Необходимо предпринимать решительные меры по преодолению высоких темпов инфляции в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Во время правительственного часа в Совете Федерации, она подчеркнула необходимость действий несмотря на существующие ограничения и новые экономические вызовы.

Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим. <…> Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, — отметила глава ЦБ.