Названы самые полезные консервы

Консервированные помидоры оказались самими полезными из этой группы продуктов, считают диетологи Никола Ладлэм-Рейн и Эмма Шафкат. По их словам, переданным Daily Mail, в них содержится вещество под названием ликопин, которое является мощным антиоксидантом.

При этом в консервированных помидорах ликопина больше, чем в свежих, — подчеркнула Ладлэм-Рейн.

Диетолог также рекомендовала добавлять в рацион консервированные персики, ананасы или другие фрукты. Она отметила, что в них содержится меньше витамина С по сравнению со свежими фруктами, но при этом много витаминов А и Е.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что в банках с соленьями не должно быть мути и пузырей. По ее словам, если возникают подозрения, стоит проверить продукт на наличие ботулизма. Специалист выделила среди тревожных признаков нетипичный запах.

До этого Павлюк заявила, что рыбные консервы часто рекомендуются при правильном питании. По ее словам, это хороший источник кальция, поскольку дома невозможно приготовить рыбу так, чтобы кости «во рту рассасывались».