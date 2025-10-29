Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:26

Названы самые полезные консервы

Daily Mail: консервированные помидоры оказались самими полезными

Консервированные помидоры оказались самими полезными из этой группы продуктов, считают диетологи Никола Ладлэм-Рейн и Эмма Шафкат. По их словам, переданным Daily Mail, в них содержится вещество под названием ликопин, которое является мощным антиоксидантом.

При этом в консервированных помидорах ликопина больше, чем в свежих, — подчеркнула Ладлэм-Рейн.

Диетолог также рекомендовала добавлять в рацион консервированные персики, ананасы или другие фрукты. Она отметила, что в них содержится меньше витамина С по сравнению со свежими фруктами, но при этом много витаминов А и Е.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что в банках с соленьями не должно быть мути и пузырей. По ее словам, если возникают подозрения, стоит проверить продукт на наличие ботулизма. Специалист выделила среди тревожных признаков нетипичный запах.

До этого Павлюк заявила, что рыбные консервы часто рекомендуются при правильном питании. По ее словам, это хороший источник кальция, поскольку дома невозможно приготовить рыбу так, чтобы кости «во рту рассасывались».

Читайте также
Захарова назвала очевидным движение Европы по пути саморазрушения
Власть
Захарова назвала очевидным движение Европы по пути саморазрушения
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
Европа
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
Общество
Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты
3 ингредиента, 2 минуты времени — и вкусная намазка для тарталеток и тостов готова: рыбная версия
Общество
3 ингредиента, 2 минуты времени — и вкусная намазка для тарталеток и тостов готова: рыбная версия
Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти 2 ингредиента превратят рыбку в шедевр
Общество
Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти 2 ингредиента превратят рыбку в шедевр
Европа
консервы
помидоры
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.