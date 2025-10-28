Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:31

Находка для ленивых садоводов: томат, который уродит даже без особого ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У настоящих огородников подготовка к новому сезону начинается уже осенью! И это не просто так — ведь правильно подобранные семена гарантируют отличный урожай. Сегодня я расскажу вам о настоящем сокровище для тех, кто мечтает о вкусных помидорах, но не хочет тратить много времени на уход.

Знакомьтесь — томат «Гном головорез»! Этот чудо-сорт покорит вас своей неприхотливостью и урожайностью. Представьте себе компактные кустики высотой всего 50–80 сантиметров, буквально усыпанные красивыми перцевидными плодами малинового цвета.

Каждый кустик формирует кисти с 5–7 сочными помидорами массой 100–150 граммов. А какой вкус — сладкий, без кислинки, с мясистой, сочной мякотью! Такие помидорки хороши и в салате, и в банке — просто объедение!

Растить этого красавца — одно удовольствие. Можно сажать даже плотно, через 30–40 сантиметров друг от друга. Кустик можно формировать в 2–4 стебля, нужно только не забывать удалять пасынки и подвязывать стебли. А еще он отлично растет и в теплице, и на грядке. И что особенно радует — на подкормки отзывается просто на ура!

Так что если хотите получить максимум урожая при минимуме хлопот — обратите внимание на этот замечательный сорт. Ваши соседи обзавидуются!

Ранее сообщалось, что петрушка Глория — идеальный выбор для домашнего огорода. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике.

Читайте также
На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество
На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Сложить все в форму и запечь: готовим самый популярный в Сети рецепт пасты — 4 ингредиента — и соус сам готовится в духовке
Общество
Сложить все в форму и запечь: готовим самый популярный в Сети рецепт пасты — 4 ингредиента — и соус сам готовится в духовке
Что солим и маринуем, какие едим: как правильно выбрать сорт томатов?
Общество
Что солим и маринуем, какие едим: как правильно выбрать сорт томатов?
Пролежат до весны: назван самый долгохранящийся сорт томатов
Общество
Пролежат до весны: назван самый долгохранящийся сорт томатов
Удивительное открытие для садоводов: этот цветок можно сажать прямо в снег — и он расцветет!
Общество
Удивительное открытие для садоводов: этот цветок можно сажать прямо в снег — и он расцветет!
помидоры
сорта
советы
посадки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска сорвали две попытки прорыва ВСУ под Харьковом
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.