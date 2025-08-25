Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:03

Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов

Диетолог Павлюк: в рыбных консервах много кальция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыбные консервы часто рекомендуются в правильном питании, заявила диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1». По ее словам, это хороший источник кальция, поскольку дома невозможно приготовить рыбу так, чтобы кости «во рту рассасывались».

Я рекомендую периодически включать такие консервы в рацион, потому что дома так рыбу, чтобы кости во рту рассасывались, мы не сможем приготовить, — объяснила она.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на рыбу в России продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, отметил экономист.

