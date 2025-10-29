Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 07:05

«Калорийная бомба»: врач назвала самый вредный ингредиент шаурмы

Терапевт Тен: самыми вредными ингредиентами шаурмы являются соус и майонез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее вредными компонентами шаурмы являются соусы и майонез, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чрезмерное употребление таких добавок провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Соус — самый коварный ингредиент шаурмы. Точка, где полезное блюдо превращается в калорийную бомбу. Майонезно-чесночный соус — наиболее популярный и опасный. В его состав входят рафинированное подсолнечное масло, яичный порошок, сахар, соль, стабилизаторы, консерванты. Энергетическая ценность в 100 граммах такого соуса — около 500–600 ккал. В одну шаурму его могут положить 30–50 граммов. То есть только за счет соуса вы получаете дополнительные 200–300 «пустых» калорий, — пояснила Тен.

Она предупредила, что высокое содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле, используемом в соусе, может способствовать воспалению в организме. По ее словам, постоянное употребление такого продукта провоцирует набор лишнего веса, повышение уровня «плохого» холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза.

Ранее профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян заявил, что повышенный уровень холестерина может нанести больше вреда здоровью глаз, чем использование гаджетов. По его словам, «плохой» холестерин негативно влияет на состояние кровеносных сосудов.

фастфуд
здоровье
врачи
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
