«Калорийная бомба»: врач назвала самый вредный ингредиент шаурмы

Наиболее вредными компонентами шаурмы являются соусы и майонез, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, чрезмерное употребление таких добавок провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Соус — самый коварный ингредиент шаурмы. Точка, где полезное блюдо превращается в калорийную бомбу. Майонезно-чесночный соус — наиболее популярный и опасный. В его состав входят рафинированное подсолнечное масло, яичный порошок, сахар, соль, стабилизаторы, консерванты. Энергетическая ценность в 100 граммах такого соуса — около 500–600 ккал. В одну шаурму его могут положить 30–50 граммов. То есть только за счет соуса вы получаете дополнительные 200–300 «пустых» калорий, — пояснила Тен.

Она предупредила, что высокое содержание омега-6 жирных кислот в подсолнечном масле, используемом в соусе, может способствовать воспалению в организме. По ее словам, постоянное употребление такого продукта провоцирует набор лишнего веса, повышение уровня «плохого» холестерина и, как следствие, развитие атеросклероза.

Ранее профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян заявил, что повышенный уровень холестерина может нанести больше вреда здоровью глаз, чем использование гаджетов. По его словам, «плохой» холестерин негативно влияет на состояние кровеносных сосудов.