Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:25

Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз

Офтальмолог Мамиконян: повышенный холестерин разрушает здоровье глаз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышенный холестерин может разрушить здоровье глаз сильнее, чем гаджеты, рассказал KP.RU профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян. По его словам, «плохой» холестерин влияет на состояние кровеносных сосудов.

Если у человека повышен уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности — ЛНП), то это неблагоприятно сказывается на состоянии всех кровеносных сосудов. А наши глаза — это просто кладезь сосудов, — подчеркнул Мамиконян.

Врач отметил, что злоупотребление жирами и фастфудом может привести к атеросклерозу, который без должного лечения может привести к проблемам с глазами. Он подчеркнул, что любое полноценное здоровое питание принесет пользу организму.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление молока может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, по его словам, существует риск столкнуться с лишним весом.

холестерин
врачи
глаза
сосуды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певцов объяснил, почему «Бандитский Петербург» хочется пересматривать
Налет 30 БПЛА на Москву, бомба в 100 кг, дамба: ВСУ атакуют РФ 27 октября
«Все было идеально»: Трамп похвастался хорошим состоянием здоровья
Путин обсудил с лидером страны СНГ государственный визит в Россию
В Госдуме раскрыли, какую концепцию США по Украине готова принять Россия
Обвиняемого в подрыве «Северных потоках» украинца выдадут Германии
Песков раскрыл, с кем Путин планирует встретиться 27 октября
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.