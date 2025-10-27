Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз

Повышенный холестерин может разрушить здоровье глаз сильнее, чем гаджеты, рассказал KP.RU профессор-офтальмолог Вардан Мамиконян. По его словам, «плохой» холестерин влияет на состояние кровеносных сосудов.

Если у человека повышен уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности — ЛНП), то это неблагоприятно сказывается на состоянии всех кровеносных сосудов. А наши глаза — это просто кладезь сосудов, — подчеркнул Мамиконян.

Врач отметил, что злоупотребление жирами и фастфудом может привести к атеросклерозу, который без должного лечения может привести к проблемам с глазами. Он подчеркнул, что любое полноценное здоровое питание принесет пользу организму.

Ранее врач Александр Умнов рассказал, что чрезмерное употребление молока может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, по его словам, существует риск столкнуться с лишним весом.