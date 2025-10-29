Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 09:45

Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти 2 ингредиента превратят рыбку в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти два ингредиента превратят рыбку в шедевр. Сочная рыба под ароматной сметанно‑сырной шапочкой и пикантные овощи снизу создают идеальное сочетание. Готовится просто, а результат впечатляет — после такого блюда вы точно откажетесь от обычной жарки!

Для приготовления возьмите 600–700 г филе минтая, 150 г помидоров черри, одну фиолетовую луковицу, банку оливок (это и есть наши секретные ингредиенты), два зубчика чеснока, оливковое или растительное масло, соль, специи для рыбы, три столовые ложки сметаны (20%), 50 г пармезана и свежую зелень для подачи.

Духовой шкаф разогрейте до 180 °C. Помидоры черри разрежьте пополам, лук — полукольцами, чеснок — тонкими ломтиками. Выложите овощи и оливки в форму для запекания, сбрызните маслом, посолите и приправьте. Филе минтая также посолите и добавьте специи, затем уложите сверху на овощную подушку. Для соуса смешайте сметану с давленым чесноком, тёртым пармезаном, солью и перцем, распределите по рыбе. Запекайте около 25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте свежей зеленью — и наслаждайтесь ресторанным вкусом в домашней обстановке!

Ранее мы готовили минтай по вкуснейшему рецепту. Нужны лишь овощи и особая подлива.

Читайте также
Минтай больше не жарю. Беру филе, помидоры и сыр — запеканка «Слои» в сметанно-чесночном соусе! Очень вкусно и просто
Общество
Минтай больше не жарю. Беру филе, помидоры и сыр — запеканка «Слои» в сметанно-чесночном соусе! Очень вкусно и просто
Беру цветную капусту и превращаю в салат — 20 минут, и сочный овощной ужин на столе
Общество
Беру цветную капусту и превращаю в салат — 20 минут, и сочный овощной ужин на столе
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
Общество
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
Этот тапенад перенесет вас в Средиземноморье — готовим закуску с нотками лимона за 10 минут
Общество
Этот тапенад перенесет вас в Средиземноморье — готовим закуску с нотками лимона за 10 минут
Находка для ленивых садоводов: томат, который уродит даже без особого ухода
Общество
Находка для ленивых садоводов: томат, который уродит даже без особого ухода
минтай
овощи
простой рецепт
оливки
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Раскрыто место похорон Романа Попова
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.