Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти 2 ингредиента превратят рыбку в шедевр

Минтай на подушке: готовим ресторанный хит дома — эти два ингредиента превратят рыбку в шедевр. Сочная рыба под ароматной сметанно‑сырной шапочкой и пикантные овощи снизу создают идеальное сочетание. Готовится просто, а результат впечатляет — после такого блюда вы точно откажетесь от обычной жарки!

Для приготовления возьмите 600–700 г филе минтая, 150 г помидоров черри, одну фиолетовую луковицу, банку оливок (это и есть наши секретные ингредиенты), два зубчика чеснока, оливковое или растительное масло, соль, специи для рыбы, три столовые ложки сметаны (20%), 50 г пармезана и свежую зелень для подачи.

Духовой шкаф разогрейте до 180 °C. Помидоры черри разрежьте пополам, лук — полукольцами, чеснок — тонкими ломтиками. Выложите овощи и оливки в форму для запекания, сбрызните маслом, посолите и приправьте. Филе минтая также посолите и добавьте специи, затем уложите сверху на овощную подушку. Для соуса смешайте сметану с давленым чесноком, тёртым пармезаном, солью и перцем, распределите по рыбе. Запекайте около 25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте свежей зеленью — и наслаждайтесь ресторанным вкусом в домашней обстановке!

