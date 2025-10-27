Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:45

Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый завтрак понравился всей семье: смешиваю баночку консервов и яйца — идеальная намазка за минуты. Этот тост с необычной намазкой не только готовится быстро, но и помогает держать себя в форме. И самое главное — он такой вкусный, что ваши домашние будут просить его каждое утро! Знаете, как часто мы пропускаем завтрак из-за нехватки времени? А ведь правильный старт дня — это половина успеха! Мой белковый тост стал настоящим спасением: он сытный, полезный и готовится быстрее, чем вскипает чайник.

Для этого чудо-завтрака берем два яичка — варим их вкрутую, это займет всего 7–9 минут. Авокадо (всего 50 г) придаст кремовую текстуру и полезные жиры. Консервированная горбуша (70 г) даст нужный белок, а свежий огурчик добавит сочности. Греческий йогурт (20 г) свяжет все ингредиенты воедино.

Намазываем все это богатство на хрустящий поджаренный хлебушек — и вуаля! Белковую массу готовим просто: разминаем вилкой авокадо, яйца и рыбку, добавляем йогурт, солим-перчим по вкусу. Можно украсить свежей зеленью — будет и красиво, и ароматно. Такой завтрак не только утолит голод, но и подарит энергию на весь день.

Ранее мы готовили блины по-мароккански с дырочками. Простой рецепт с манкой понравится всем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
