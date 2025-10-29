Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:50

Мужчина с лишним весом пять дней не мог выбраться из ванны

В Новосибирске спасатели спасли застрявшего в ванне на пять суток мужчину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Новосибирске спасатели эвакуировали мужчину с избыточным весом, который провел пять дней в ванне, он не мог выбраться самостоятельно, сообщили в МЧС России. На место происшествия выехал экипаж оперативной службы «Вега-2» по вызову бригады скорой помощи.

В результате продолжительного нахождения в неподвижном состоянии у пострадавшего образовались пролежни. После успешного освобождения мужчину передали медработникам.

Представители МЧС обратили внимание на необходимость адаптации жилых помещений для граждан с ограниченной подвижностью. Специалисты отметили, что аналогичные случаи фиксируются регулярно. Они рекомендовали устанавливать специальное оборудование в санузлах или заменять традиционные ванны душевыми кабинами для повышения безопасности.

Ранее нутрициолог Анастасия Петручишина говорила, что хроническое недосыпание способно значительно замедлять снижение веса и провоцировать увеличение массы тела. Она пояснила, что люди с нарушенным режимом сна в среднем потребляют на 200–300 килокалорий больше по сравнению с теми, кто соблюдает нормальную продолжительность отдыха.

МЧС
Новосибирск
спасатели
лишний вес
