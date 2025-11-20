Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 ноября 2025 в 05:06

Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

Последняя рабочая неделя года будет рекордно короткой из-за переноса выходных

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Последняя рабочая неделя текущего года окажется сокращенной и составит всего два дня, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института РУДН Петр Петкилев. Сокращение связано с переносом выходного дня с 5 января на 31 декабря.

Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После чего наступают первые праздничные дни 2026 года — новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник, — указал Петкилев.

Эксперт также обратил внимание на право регионов России самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни. Например, 24 ноября в Республике Северная Осетия — Алания объявлен нерабочим днем в связи с праздником Уастырджи (Джеоргуыба). В Республике Калмыкия ежегодно определяется дата праздника Зул, который также становится дополнительным выходным днем в декабре.

Петкилев напомнил работодателям, что наличие нерабочих праздничных дней в календарном месяце не может служить основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад. Это положение прямо закреплено в трудовом законодательстве Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники. Отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится целых 12 дней подряд.

каникулы
Новый год
праздники
выходные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитаны убытки США от конфискации российских активов
Новая стрижка во сне: что ждать мужчинам и женщинам
Окруженные в Красноармейске ВСУ ослабевают: успехи ВС РФ к утру 20 ноября
Стилист дала совет, как выбрать теплый и практичный пуховик
Названо условие, при котором армия НАТО войдет на Украину
Инфекционист назвал крайне опасное осложнение гепатита А
Нарколог рассказал, кому нельзя пить шампанское
«Скоро додавим»: стало известно о положении ВСУ в Красноармейске
Баня во сне: раскрываем тайные смыслы для мужчин и женщин
Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины
Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»
В Госдуме рассказали, что делать при задержке зарплаты
Штурмовики ВС РФ смогли продвинуться под Днепром из-за «Града»
Раскрыта главная причина требований США о выборах на Украине
В Госдуме призвали запретить знаменитостям давать интервью иноагентам
Штрафы для курильщиков на работе могут заметно увеличиться
Зависимость, Донбасс и мнение об СВО, аборт: как живет Маша Малиновская
Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут
Россиянам объяснили, как правильно выбрать фундамент для дома
Два российских аэропорта временно перестали принимать самолеты
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.