Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня Последняя рабочая неделя года будет рекордно короткой из-за переноса выходных

Последняя рабочая неделя текущего года окажется сокращенной и составит всего два дня, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института РУДН Петр Петкилев. Сокращение связано с переносом выходного дня с 5 января на 31 декабря.

Праздничное воскресенье, 5 января, было перенесено на среду, 31 декабря. После чего наступают первые праздничные дни 2026 года — новогодние каникулы. Это значит, что последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник, — указал Петкилев.

Эксперт также обратил внимание на право регионов России самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни. Например, 24 ноября в Республике Северная Осетия — Алания объявлен нерабочим днем в связи с праздником Уастырджи (Джеоргуыба). В Республике Калмыкия ежегодно определяется дата праздника Зул, который также становится дополнительным выходным днем в декабре.

Петкилев напомнил работодателям, что наличие нерабочих праздничных дней в календарном месяце не может служить основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад. Это положение прямо закреплено в трудовом законодательстве Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в предстоящем году россиян ожидают особенно длинные новогодние праздники. Отдых начнется уже в последний день уходящего года и продлится целых 12 дней подряд.