Дед Мороз дал советы, как провести новогодние каникулы

Новогодние каникулы нужно провести активно, отказавшись от сценария «диван — салат — телевизор», заявил LIFE.ru Главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Он призвал наполнить время отдыха впечатлениями, а не излишествами.

Две недели — прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно. Ведь бодрость и здоровье кроются в движении и норме, а не в излишествах и лени, — заявил Дед Мороз.

Он призвал россиян больше гулять, выходить на свежий воздух и играть с детьми. По словам символа Нового года, тем, кто не знает, как разнообразить отдых, стоит отправиться на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что один из детей отправил в Великий Устюг письмо с пожеланием стать Дедом Морозом. Отмечается, что чаще всего дети просят новые гаджеты или сладкие подарки.