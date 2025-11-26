День матери
26 ноября 2025 в 12:26

Дед Мороз дал советы, как провести новогодние каникулы

Главный Дед Мороз России: новогодние каникулы нужно провести активно

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Новогодние каникулы нужно провести активно, отказавшись от сценария «диван — салат — телевизор», заявил LIFE.ru Главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Он призвал наполнить время отдыха впечатлениями, а не излишествами.

Две недели — прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно. Ведь бодрость и здоровье кроются в движении и норме, а не в излишествах и лени, — заявил Дед Мороз.

Он призвал россиян больше гулять, выходить на свежий воздух и играть с детьми. По словам символа Нового года, тем, кто не знает, как разнообразить отдых, стоит отправиться на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

Ранее сообщалось, что один из детей отправил в Великий Устюг письмо с пожеланием стать Дедом Морозом. Отмечается, что чаще всего дети просят новые гаджеты или сладкие подарки.

