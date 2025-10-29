Дептранс Москвы сообщил о временных ограничениях для транспорта в центре

Дептранс Москвы сообщил о временных ограничениях для транспорта в центре Дептранс: участки Садового кольца в Москве временно перекрыты для движения

На нескольких участках Садового кольца введены временные ограничения движения транспорта, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Ограничения затронули как внешнюю, так и внутреннюю стороны одной из главных магистралей города.

Согласно опубликованной информации, перекрыт проезд по внешней стороне Садового кольца в районе проспекта Мира. Также сохраняются ограничения на внутренней стороне магистрали перед Новоарбатским тоннелем и на подъезде к проспекту Мира.

В столичном департаменте транспорта рекомендовали водителям проявлять особую внимательность при движении в указанных районах. Городские власти также советуют автомобилистам заранее выстраивать маршруты с учетом действующих ограничений.

Ранее в столичном дептрансе сообщали, что с 20 октября на Керченской улице, на юго-западе Москвы, временно перекроют одну полосу движения. Там специалисты будут прокладывать инженерные коммуникации. Завершить работы и открыть движение для транспорта планируется 26 декабря.

Прежде москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Согласно сервису «Яндекс Карты», многих пользователей перебрасывало в крымский Симферополь, даже если они на самом деле находятся за МКАД. Некорректное определение местоположения фиксировалось в течение нескольких дней.