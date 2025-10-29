Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:39

В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе

Депутат Колесник: Трамп хочет заставить ЕС содержать американские военные базы

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

США намерены сократить военный контингент в ЕС, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп хочет оказать давление на европейских союзников и переложить на них финансовое бремя по содержанию американских баз, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобная тактика уже успешно применялась президентом США в отношении вопросов вооружений.

Трамп как-то недавно сказал, что он не игрок. Да он еще какой игрок! Между тем, что он заявил, что происходит на самом деле и что будет происходить — огромная пропасть. Наверняка можно сказать одно: он всегда исходит из каких-то личных соображений, которые могут казаться бессмысленными, но в конечном итоге он добивается того, что ему нужно. Может быть, он хочет, чтобы его войска и военные базы, находящиеся на территории ЕС, содержала сама Европа. С оружием же получилось. И он их этим пугает сейчас — гони монету, а иначе уйду. У него разговор короткий, — пояснил Колесник.

Ранее сообщалось, что США выведут примерно 700 своих военных из Румынии. При этом на территории страны останутся около 1 тысячи американских солдат. Такое решение Вашингтона связано с переоценкой глобальной позиции ВС Соединенных Штатов.

США
Европа
Дональд Трамп
оружие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
