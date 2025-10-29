США решили вывести своих военных из европейской страны Минобороны Румынии: США сократят контингент в республике примерно на 700 человек

США выведут примерно 700 своих военных из Румынии, сообщила пресс-служба Минобороны республики. При этом на территории страны останутся около 1 тыс. американских солдат.

Министерство национальной обороны было проинформировано об изменении численности американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что решение Вашингтона связано с переоценкой глобальной позиции ВС Соединенных Штатов. Там добавили, что число американских солдат сократится, в частности, на авиабазе Михаил Когэлничану.

Ранее стало известно, что представители Пентагона уведомили европейских союзников США о планах сокращения военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер озвучил эту позицию в конце августа, подчеркнув, что европейским союзникам следует меньше зависеть от Вашингтона в сфере обороны.

До этого постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты будут защищать каждый сантиметр территории стран НАТО. Так американский военный отреагировал на инцидент с оказавшимися в воздушном пространстве Польши беспилотными летательными аппаратами.