29 октября 2025 в 11:17

США решили вывести своих военных из европейской страны

Минобороны Румынии: США сократят контингент в республике примерно на 700 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США выведут примерно 700 своих военных из Румынии, сообщила пресс-служба Минобороны республики. При этом на территории страны останутся около 1 тыс. американских солдат.

Министерство национальной обороны было проинформировано об изменении численности американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что решение Вашингтона связано с переоценкой глобальной позиции ВС Соединенных Штатов. Там добавили, что число американских солдат сократится, в частности, на авиабазе Михаил Когэлничану.

Ранее стало известно, что представители Пентагона уведомили европейских союзников США о планах сокращения военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. Заместитель помощника главы американского военного ведомства Дэвид Бейкер озвучил эту позицию в конце августа, подчеркнув, что европейским союзникам следует меньше зависеть от Вашингтона в сфере обороны.

До этого постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты будут защищать каждый сантиметр территории стран НАТО. Так американский военный отреагировал на инцидент с оказавшимися в воздушном пространстве Польши беспилотными летательными аппаратами.

США
Румыния
военные
Минобороны
военные базы
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

