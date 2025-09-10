В США дали одно обещание после инцидента с дронами в Польше

Соединенные Штаты будут защищать каждый сантиметр территории стран НАТО, заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер на своей странице в соцсети Х. Так американский военный отреагировал на инцидент с оказавшимися в воздушном пространстве Польши беспилотными летательными аппаратами.

Мы поддерживаем наших союзников по НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, — написал Уитакер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс начал всестороннюю оценку инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Обсуждение состоялось в Североатлантическом совете после обращения Варшавы по четвертой статье Вашингтонского договора.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС и НАТО ежедневно выдвигают против России необоснованные обвинения в провокациях без предоставления доказательств. Представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления носят исключительно политизированный характер и часто лишены даже минимальной аргументации.