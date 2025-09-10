Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:31

В США дали одно обещание после инцидента с дронами в Польше

Уитакер: США будут защищать каждый сантиметр территории Альянса

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты будут защищать каждый сантиметр территории стран НАТО, заявил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер на своей странице в соцсети Х. Так американский военный отреагировал на инцидент с оказавшимися в воздушном пространстве Польши беспилотными летательными аппаратами.

Мы поддерживаем наших союзников по НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, — написал Уитакер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс начал всестороннюю оценку инцидента с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Обсуждение состоялось в Североатлантическом совете после обращения Варшавы по четвертой статье Вашингтонского договора.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС и НАТО ежедневно выдвигают против России необоснованные обвинения в провокациях без предоставления доказательств. Представитель Кремля подчеркнул, что такие заявления носят исключительно политизированный характер и часто лишены даже минимальной аргументации.

США
НАТО
Польша
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли, куда ушла часть похищенных на укреплениях под Курском денег
В России резко осадили Пугачеву за слова о предательстве Родины
Новые iPhone 17: стоит ли покупать, цены, где и когда старт продаж в России
Россиян предупредили о последствиях ужесточения требований к ПВЗ
В Евросоюзе предупредили о последствиях инцидента с дронами в Польше
Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.