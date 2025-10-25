Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:11

Персики, бекон, креветки — неожиданное сочетание для салата: попробовал раз и теперь готовлю постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — настоящее гастрономическое путешествие, где сочетаются неожиданные вкусы. Сладкие персики, соленый бекон, нежные креветки и кремовая буррата создают удивительную гармонию. Блюдо выглядит как изысканный ресторанный десерт, но готовится достаточно просто.

Готовлю так: три персика разрезаю на половинки, заворачиваю в ломтики бекона, посыпаю чайной ложкой сахара и копченой паприкой. Запекаю при 200 °C 10–12 минут до карамелизации. Креветки (300 г) обжариваю на оливковом масле с чесноком. Для заправки смешиваю 3 столовые ложки оливкового масла, столовую ложку лимонного сока, 2 столовые ложки бальзамика и чайную ложку соли. На большом блюде выкладываю микс салатов, сверху — запеченные персики в беконе, креветки и разломанную на кусочки буррату. Поливаю заправкой и сразу подаю — контраст температур и текстур делает этот салат по-настоящему особенным.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

