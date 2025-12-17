Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:00

Картофель по-деревенски вместо скучного пюре. Румяные дольки с паприкой и чесноком. Идеальный гарнир к новогодним блюдам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой и нежной серединой — это классика, которая никогда не надоедает. Однако вместо обжаривания в масле на плите можно получить не менее впечатляющий результат в духовке, что сделает блюдо полезнее и освободит ваше время. Секрет успеха — в правильно подобранных специях. Сладкая паприка дарит красивый цвет и легкую дымную нотку, а чеснок наполняет кухню умопомрачительным ароматом. Этот гарнир действительно готовится практически сам, требуя лишь одноразового вмешательства, и всегда исчезает со стола моментально.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 3 ст. ложки оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. ложка сладкой паприки, 1 ч. ложка сушеного чеснока, 1/2 ч. ложки молотого кориандра, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками, не очищая от кожуры. Обсушите их бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки. В большой миске смешайте масло, паприку, сушеный чеснок, кориандр, соль и перец. Добавьте картофельные дольки и хорошо перемешайте, чтобы каждая была покрыта ароматной смесью. Разогрейте духовку до 220 °C. Противень застелите пергаментом и выложите дольки в один слой. Запекайте 35–40 минут, аккуратно перевернув их один раз в середине приготовления для равномерного зарумянивания. Готовность проверьте вилкой — картофель должен быть мягким внутри. Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Отварной картофель и горсть муки. Пеку ирландские боксти. Пышные лепешки с хрустящей корочкой
Общество
Отварной картофель и горсть муки. Пеку ирландские боксти. Пышные лепешки с хрустящей корочкой
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Общество
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Картошку не жарю. Запекаю «Волжские просторы» с минтаем и лучком. Вкус, навеянный детством
Общество
Картошку не жарю. Запекаю «Волжские просторы» с минтаем и лучком. Вкус, навеянный детством
Без головы им лучше: как выбрать креветки для салата, закуски или супа
Семья и жизнь
Без головы им лучше: как выбрать креветки для салата, закуски или супа
Настолько просто, что готовится быстрее, чем накрывается на стол. Салат-кольцо с курицей и ананасом. Любимая классика по-немецки
Общество
Настолько просто, что готовится быстрее, чем накрывается на стол. Салат-кольцо с курицей и ананасом. Любимая классика по-немецки
картофель
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.