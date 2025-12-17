Картофель по-деревенски вместо скучного пюре. Румяные дольки с паприкой и чесноком. Идеальный гарнир к новогодним блюдам

Картофель по-деревенски с хрустящей корочкой и нежной серединой — это классика, которая никогда не надоедает. Однако вместо обжаривания в масле на плите можно получить не менее впечатляющий результат в духовке, что сделает блюдо полезнее и освободит ваше время. Секрет успеха — в правильно подобранных специях. Сладкая паприка дарит красивый цвет и легкую дымную нотку, а чеснок наполняет кухню умопомрачительным ароматом. Этот гарнир действительно готовится практически сам, требуя лишь одноразового вмешательства, и всегда исчезает со стола моментально.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 3 ст. ложки оливкового или подсолнечного масла, 1 ч. ложка сладкой паприки, 1 ч. ложка сушеного чеснока, 1/2 ч. ложки молотого кориандра, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень для подачи. Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками, не очищая от кожуры. Обсушите их бумажным полотенцем — это важно для хрустящей корочки. В большой миске смешайте масло, паприку, сушеный чеснок, кориандр, соль и перец. Добавьте картофельные дольки и хорошо перемешайте, чтобы каждая была покрыта ароматной смесью. Разогрейте духовку до 220 °C. Противень застелите пергаментом и выложите дольки в один слой. Запекайте 35–40 минут, аккуратно перевернув их один раз в середине приготовления для равномерного зарумянивания. Готовность проверьте вилкой — картофель должен быть мягким внутри. Подавайте горячим, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается со сметаной или чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.