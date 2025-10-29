Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:47

«Одноклассники» запустили курс «Школа социальных сетей» для пенсионеров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с проектом «Московское долголетие» запустила образовательный курс «Школа социальных сетей». Его целевой аудиторией стали жители столицы старшего возраста. Курс создали как для новичков в цифровой среде, так и для более продвинутых пользователей.

На занятиях участники освоят ключевые навыки ведения социальных сетей. В частности, их научат грамотно заполнять профиль, управлять новостной лентой, общаться в чатах, искать информацию, использовать реакции и добавлять друзей.

Отдельный блок занятий будет посвящен безопасности в Сети и творческому применению соцсетей. Пенсионеров обучат цифровой гигиене, а также объяснят им, как вести личный блог, создавать уникальные публикации и участвовать в конкурсах.

Ранее «Одноклассники» совместно с образовательной платформой «Учи.ру» выяснили, что представители старшего поколения зачастую развивают свои цифровые навыки благодаря внукам. Именно с их помощью 78% пенсионеров освоили мессенджеры.

