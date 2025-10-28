«Одноклассники» узнали, как дети помогают пенсионерам в освоении гаджетов

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с образовательной платформой Учи.ру выяснила, что представители старшего поколения зачастую развивают свои цифровые навыки благодаря внукам. Именно с их помощью 78% пенсионеров освоили мессенджеры.

Согласно опросу, дети научили пользоваться смартфонами и планшетами 71% пожилых россиян. Еще 61% пользователей преклонного возраста освоили социальные сети с помощью внуков.

Как выяснилось, многие пенсионеры стали учиться новому в связи с желанием оставаться на связи с младшим поколением. Компьютерные игры пробует 21% пожилых респондентов, а образовательные онлайн-платформы — 15%. Исследование провели в рамках проекта #ШколаНасСвязала, запущенного в честь Дня бабушек и дедушек.

Ранее «Одноклассники» узнали, что около трети пользователей относятся к сгенерированной ИИ рекламе нейтрально. У 37% россиян такие объявления вызывают недоверие. Еще 8% респондентов положительно относятся к нейросетевой рекламе, а 12% вовсе не могут ее определить.