Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:43

«Одноклассники» узнали, как дети помогают пенсионерам в освоении гаджетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с образовательной платформой Учи.ру выяснила, что представители старшего поколения зачастую развивают свои цифровые навыки благодаря внукам. Именно с их помощью 78% пенсионеров освоили мессенджеры.

Согласно опросу, дети научили пользоваться смартфонами и планшетами 71% пожилых россиян. Еще 61% пользователей преклонного возраста освоили социальные сети с помощью внуков.

Как выяснилось, многие пенсионеры стали учиться новому в связи с желанием оставаться на связи с младшим поколением. Компьютерные игры пробует 21% пожилых респондентов, а образовательные онлайн-платформы — 15%. Исследование провели в рамках проекта #ШколаНасСвязала, запущенного в честь Дня бабушек и дедушек.

Ранее «Одноклассники» узнали, что около трети пользователей относятся к сгенерированной ИИ рекламе нейтрально. У 37% россиян такие объявления вызывают недоверие. Еще 8% респондентов положительно относятся к нейросетевой рекламе, а 12% вовсе не могут ее определить.

соцсети
пенсионеры
дети
гаджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.