23 октября 2025 в 13:58

«Одноклассники» узнали, как пользователи относятся к ИИ-рекламе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила в ходе нового опроса, что около трети пользователей относятся к сгенерированной ИИ рекламе нейтрально. У 37% россиян такие объявления вызывают недоверие. Еще 8% респондентов положительно относятся к нейросетевой рекламе, а 12% вовсе не могут ее определить.

Самым популярным форматом рекламы среди пользователей ОК стали текстовые объявления — их выбрал 31% опрашиваемых. На втором месте по спросу оказались рекламные посты с фотографиями — 23%. Замыкает тройку лидеров короткая реклама перед началом видеоролика — она нравится 19% пользователей.

Согласно опросу, 29% пользователей посчитали наиболее интересной рекламу, связанную с кулинарией и ресторанами. Еще 25% россиян выбрали тематику фитнеса и ЗОЖ, 20% — моду и красоту, а 19% — путешествия.

Ранее «Одноклассники» узнали, что более половины жителей крупных городов России (54%) в качестве хобби выбирают шитье, вязание или вышивку. Всего в опросе поучаствовало свыше пяти тысяч жителей из 16 городов-миллионников.

