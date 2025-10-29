Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:39

Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию

Туск заявил, что Орбан очарован Москвой и хочет сделать из Венгрии Россию

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/dts/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очарован Москвой, заявил его польский коллега Дональд Туск. По его словам, которые приводит The Guardian, теперь политик хочет сделать из республики Россию в плане управления страной.

В последнее время Виктор Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить несколько авторитарную модель, в некоторой степени по образцу России, — подчеркнул премьер Польши.

Туск добавил, что в конце 80-х Венгрия была более развитой, чем его страна. Однако сейчас она является одним из беднейших государств ЕС, убежден премьер Польши. Туск добавил, что допустившие коррупцию отстали в этой гонке за экономическим ростом и процветанием народа.

Ранее в Кремле объяснили интерес Венгрии к поставкам нефти из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Москвы по топливу является конкурентоспособным.

Стало известно, что Венгрия планирует объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования в Евросоюзе антиукраинского альянса. По данным источника, вероятность создания такого объединения весьма высока.

Дональд Туск
Виктор Орбан
Польша
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дома у экс-мэра Сочи нашли гигантскую сумму денег
Вэнс раскрыл, как за полгода он изменил отношение к украинскому конфликту
Раскрыто, как защититься от ошибок при внесудебном взыскании налогов
Маламут случайно убил двухмесячного сына замдекана одного из вузов Москвы
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.