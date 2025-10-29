Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию Туск заявил, что Орбан очарован Москвой и хочет сделать из Венгрии Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очарован Москвой, заявил его польский коллега Дональд Туск. По его словам, которые приводит The Guardian, теперь политик хочет сделать из республики Россию в плане управления страной.

В последнее время Виктор Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить несколько авторитарную модель, в некоторой степени по образцу России, — подчеркнул премьер Польши.

Туск добавил, что в конце 80-х Венгрия была более развитой, чем его страна. Однако сейчас она является одним из беднейших государств ЕС, убежден премьер Польши. Туск добавил, что допустившие коррупцию отстали в этой гонке за экономическим ростом и процветанием народа.

Ранее в Кремле объяснили интерес Венгрии к поставкам нефти из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Москвы по топливу является конкурентоспособным.

Стало известно, что Венгрия планирует объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования в Евросоюзе антиукраинского альянса. По данным источника, вероятность создания такого объединения весьма высока.