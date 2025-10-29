В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах В Ленобласти пропала 21-летняя девушка из Пикалево

В Ленинградской области пропала 21-летняя девушка, сообщает Telegram-канал «112». По одной из версий, она могла стать жертвой мошенников, которые вымогают деньги у ее семьи.

Дарина ушла из дома в Пикалево 24 октября и с тех пор не выходит на связь. Изначально предполагалось, что она могла уехать к знакомому, однако вскоре матери и близким начали поступать звонки с угрозами от неизвестных.

По данным источника, злоумышленники могли заставить девушку переехать в Петербург и запретить ей общаться с родными. Ее местонахождение пока не установлено, поиски продолжаются.

Ранее в Ереване было обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая числилась пропавшей без вести. Полиция сообщила о розыске девушки 17 октября, а спустя два дня ее тело нашли в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Позднее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что к смерти Баймурадовой могут быть причастны правозащитники, которые пытались таким образом дискредитировать власти региона. При этом он подверг критике попытки связать гибель девушки с Чеченской Республикой.