Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:10

В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах

В Ленобласти пропала 21-летняя девушка из Пикалево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области пропала 21-летняя девушка, сообщает Telegram-канал «112». По одной из версий, она могла стать жертвой мошенников, которые вымогают деньги у ее семьи.

Дарина ушла из дома в Пикалево 24 октября и с тех пор не выходит на связь. Изначально предполагалось, что она могла уехать к знакомому, однако вскоре матери и близким начали поступать звонки с угрозами от неизвестных.

По данным источника, злоумышленники могли заставить девушку переехать в Петербург и запретить ей общаться с родными. Ее местонахождение пока не установлено, поиски продолжаются.

Ранее в Ереване было обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, которая числилась пропавшей без вести. Полиция сообщила о розыске девушки 17 октября, а спустя два дня ее тело нашли в одной из съемных квартир на улице Демирчяна.

Позднее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что к смерти Баймурадовой могут быть причастны правозащитники, которые пытались таким образом дискредитировать власти региона. При этом он подверг критике попытки связать гибель девушки с Чеченской Республикой.

мошенники
Ленобласть
пропажи
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.