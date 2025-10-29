Песков указал на попытки ряда стран отойти от исторической общности с РФ

Ряд государств предпринимают целенаправленные попытки дистанцироваться от исторической общности с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, подобные действия подразумевают противопоставление исторических корней народов сиюминутным популистским целям, передает РИА Новости.

Мы знаем, что есть целый ряд государств, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам этих людей, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от русофобского курса в обозримом будущем — это даже сложно представить. Он также усомнился, что в странах объединения «куда-то испарится милитаристская истерика».

Прежде Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают разнообразные реакции в социальных сетях на новые санкционные ограничения против России. Он отметил, что анализируются как серьезные, так и ироничные оценки общественности.