28 октября 2025 в 12:47

В Кремле объяснили интерес Орбана к поставкам нефти из России

Песков: Орбан заинтересован в нефти из России из-за ее конкурентоспособности

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Предложение России по поставкам нефти является конкурентоспособным, отсюда вытекает и интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к импорту топлива из РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт стремится приобретать энергоресурсы лучшего качества и по меньшей цене.

Российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках. Этим и объясняются интересы Орбана, — сказал Песков.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Венгрия не делает никаких шагов для отказа от закупки российской нефти и газа. Он отметил, что Будапешт также не представил планов в этой области.

До этого ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что Орбан препятствует введению нефтегазовых санкций против России, чтобы обеспечить себе победу на предстоящих выборах. Он считает, что политику важно сохранить поставки российского сырья.

