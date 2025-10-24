Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:55

Энергетик назвал скрытый мотив Орбана в блокировке нефтегазовых санкций

Энергетик Митрахович: Орбан блокирует нефтегазовые санкции для победы на выборах

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствует введению нефтегазовых санкций против России, чтобы обеспечить себе победу на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, политику важно сохранить поставки российского сырья.

Я думаю, что Орбан сейчас готовится к предвыборной кампании, поэтому использует специфическую риторику. Конечно, он будет стараться сделать так, чтобы тем или иным способом сохранить поставки российской нефти. По сути, Венгрия и Словакия добились, что пока в 19-м пакете санкций нет прямого запрета на импорт нефти и газа из России. Это решение удовлетворило страны, поэтому они поддержали инициативу Европейского союза, — пояснил Митрахович.

Как отметил энергетик, Орбан рассчитывает, что конфликт на Украине завершится к 2027 году. В обратном случае, подчеркнул Митрахович, премьеру Венгрии необходимо информировать своих избирателей о том, что он предпринимает усилия для сохранения нефтегазовых поставок. Таким образом, по словам эксперта, все ограничения предполагают временную отсрочку в реализации планов.

Пока Орбану удалось сделать так, чтобы 19-й пакет напрямую не запрещал работу нефтепровода «Дружба» в южной ветке, поэтому российская нефть продолжает поступать. В этом и смысл его действий. Может, он рассчитывает, что к тому времени уже будут какие-нибудь политические изменения в Евросоюзе, но в любом случае страна же выхода к морю не имеет, поэтому, хочешь не хочешь, она будет использовать то, что находится в округе, в том числе и нефтепроводы, которые так или иначе проходят по территории ЕС, — резюмировал Митрахович.

Ранее Орбан сообщил, что запланированный саммит России и США в Венгрии остается в планах. Однако, по словам премьер-министра, точная дата проведения переговоров пока не определена.

Виктор Орбан
Венгрия
санкции
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Китай запустил спутник для испытаний новых технологий связи в космосе
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.