Энергетик назвал скрытый мотив Орбана в блокировке нефтегазовых санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствует введению нефтегазовых санкций против России, чтобы обеспечить себе победу на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. По его словам, политику важно сохранить поставки российского сырья.

Я думаю, что Орбан сейчас готовится к предвыборной кампании, поэтому использует специфическую риторику. Конечно, он будет стараться сделать так, чтобы тем или иным способом сохранить поставки российской нефти. По сути, Венгрия и Словакия добились, что пока в 19-м пакете санкций нет прямого запрета на импорт нефти и газа из России. Это решение удовлетворило страны, поэтому они поддержали инициативу Европейского союза, — пояснил Митрахович.

Как отметил энергетик, Орбан рассчитывает, что конфликт на Украине завершится к 2027 году. В обратном случае, подчеркнул Митрахович, премьеру Венгрии необходимо информировать своих избирателей о том, что он предпринимает усилия для сохранения нефтегазовых поставок. Таким образом, по словам эксперта, все ограничения предполагают временную отсрочку в реализации планов.

Пока Орбану удалось сделать так, чтобы 19-й пакет напрямую не запрещал работу нефтепровода «Дружба» в южной ветке, поэтому российская нефть продолжает поступать. В этом и смысл его действий. Может, он рассчитывает, что к тому времени уже будут какие-нибудь политические изменения в Евросоюзе, но в любом случае страна же выхода к морю не имеет, поэтому, хочешь не хочешь, она будет использовать то, что находится в округе, в том числе и нефтепроводы, которые так или иначе проходят по территории ЕС, — резюмировал Митрахович.

Ранее Орбан сообщил, что запланированный саммит России и США в Венгрии остается в планах. Однако, по словам премьер-министра, точная дата проведения переговоров пока не определена.