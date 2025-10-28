Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 18:20

Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Туск: Польша в ноябре откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша планирует в ноябре открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на форуме в городе Белосток. В ходе выступления, трансляция которого велась в соцсетях его канцелярии, политик отметил, что их работа будет носить пробный характер с возможностью закрытия при угрозах безопасности.

Еще в этом году, в ноябре, мы будем готовы к открытию двух погранпереходов — в Бобровниках и в Кузнице, — сказал Туск.

Польский премьер рассказал, что подготовка к открытию КПП велась МВД в течение последних недель, но была отложена из-за ситуации на литовско-белорусской границе. Также он уточнил, что КПП в Кузнице будет открыт только для пропуска легкового автотранспорта.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что правительство страны на заседании в среду рассмотрит инициативу о бессрочном закрытии границы с Белоруссией. По ее словам, вводимые ограничения не будут распространяться на дипломатических работников, диппочту, а также на граждан Литвы и Евросоюза, покидающих белорусскую территорию.

