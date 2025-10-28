Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:46

Песков обвинил власти Польши в оправдании терроризма

Песков назвал слова Туска о праве Киева на удары по РФ оправданием терроризма

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о предполагаемом праве Киева наносить удары по российской территории Москва расценивает как оправдание терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Варшава таким образом отстаивает право других стран на подобные действия, передает ТАСС.

Стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающем право других государств на террористические действия, — сказал Песков.

Ранее Туск заявил, что у Украины есть право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, это подтверждается решением польского суда, который отклонил запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».

На этом фоне председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов заявил, что Туск, говоря о возможности Украины бить по российским объектам на территории Европы, одобряет диверсии в отношении России. По его словам, любые атаки на РФ, исходящие из стран Евросоюза, будут расцениваться как агрессия.

Россия
Дмитрий Песков
Украина
Польша
Дональд Туск
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность новой жертвы хирурга Елагина
В России представили новейшую мобильную группу ПВО
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.