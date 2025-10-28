Песков обвинил власти Польши в оправдании терроризма Песков назвал слова Туска о праве Киева на удары по РФ оправданием терроризма

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о предполагаемом праве Киева наносить удары по российской территории Москва расценивает как оправдание терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Варшава таким образом отстаивает право других стран на подобные действия, передает ТАСС.

Стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм и отстаивающем право других государств на террористические действия, — сказал Песков.

Ранее Туск заявил, что у Украины есть право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, это подтверждается решением польского суда, который отклонил запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».

На этом фоне председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов заявил, что Туск, говоря о возможности Украины бить по российским объектам на территории Европы, одобряет диверсии в отношении России. По его словам, любые атаки на РФ, исходящие из стран Евросоюза, будут расцениваться как агрессия.