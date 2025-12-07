Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза Туск: Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой

Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X. Так политик ответил на призыв американского миллиардера Илона Маска устранить Европейский союз и вернуть суверенитет отдельным странам.

Дорогие американские друзья, Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. <…> Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности, — написал он.

Накануне Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей.

Ранее стало известно, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту.