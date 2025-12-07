ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:19

Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза

Туск: Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой

Читайте нас в Дзен

Европа является ближайшим союзником США, а не врагом или проблемой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X. Так политик ответил на призыв американского миллиардера Илона Маска устранить Европейский союз и вернуть суверенитет отдельным странам.

Дорогие американские друзья, Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. <…> Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности, — написал он.

Накануне Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей.

Ранее стало известно, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В частности, страны ЕС были представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», уступившие свой суверенитет Брюсселю, которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту.

Польша
Дональд Туск
Илон Маск
Европа
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Неадекват в костюме Адама разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Легендарный хоккеист купил картину дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию
Венгерский политолог раскрыл, какой подарок Путину сделала Европа
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.