28 октября 2025 в 10:18

Политолог раскрыл последствия призыва Туска бить по объектам России в ЕС

Политолог Караханов: Туск легализует диверсии против России в Европе

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о возможности Украины бить по российским объектам на территории Европы, одобряет диверсии в отношении России, заявил NEWS.ru председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, любые атаки на РФ, исходящие из стран Евросоюза, будут расцениваться как агрессия.

На фоне решения польского суда освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» [слова Туска] выглядят как легализация диверсий против российской инфраструктуры. Варшава фактически дала понять, что готова закрывать глаза на любые действия Киева, даже если они происходят за пределами зоны конфликта и угрожают безопасности всего континента, — пояснил Караханов.

Он подчеркнул, что заявления премьер-министра страны Евросоюза о допустимости ударов по российским объектам противоречат основам международного права. По словам политолога, согласно этим принципам, нападение на инфраструктуру другого государства за пределами зоны боевых действий считается актом агрессии или терроризма.

Это крайне опасный прецедент, который открывает путь к хаосу в Европе. Польша играет с огнем. Москва может и должна зафиксировать происходящее на уровне международных институтов. В Совете Безопасности ООН необходимо поднять вопрос о призывах польского руководства к ударам по российским объектам и об оправдании диверсий против инфраструктуры, — добавил Караханов.

Он заключил, что, даже если западные страны проголосуют против резолюции, сам факт обсуждения этой темы будет сигналом — Россия не потерпит безнаказанного разрушения своих объектов под прикрытием таких заявлений. По словам Караханова, если Польша прямо поддерживает действия против российской инфраструктуры, она берет на себя политическую и моральную ответственность за их последствия.

Ранее Туск заявил, что у Украины есть право атаковать российские объекты в Европе. По его словам, это подтверждается решением польского суда, который отклонил запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».

