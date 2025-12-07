ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 21:07

Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»

Дмитриев: Европа для возвращения величия должна разобраться с мигрантами

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Евросоюзу решить проблемы неконтролируемой миграции, роста преступности, деиндустриализации и цензуры, чтобы «сделать Европу снова великой». Свое заявление он опубликовал в социальной сети X в качестве ответа на провокационный опрос главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой, — написал Дмитриев.

Поводом для такого заявления стал опрос, опубликованный Сикорским, в котором он предположил, что Дмитриев и бизнесмен Илон Маск якобы стремятся разделить Европу, чтобы эксплуатировать ее. В качестве вариантов действий польский министр предложил «капитулировать» или «сделать Европу снова великой».

Ранее Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Он также заявлял, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным странам следует вернуть их суверенитет. Позже Дмитриев написал, что европейцы страдают от последствий действий «агрессивных бюрократов ЕС», которые привели к росту миграции, преступности, цензуры и экономическим трудностям.

