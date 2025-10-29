Не примут даже за деньги? Кого запретят зачислять в вузы с 2026 года

Минобрнауки России предложило запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50, говорится в проекте методики распределения платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Что об этом известно?

Кого не примут в вузы с 2026 года

Согласно документу, правительство установит лимиты на коммерческие места по 46 специальностям бакалавриата и специалитета. Регулирование затронет такие направления, как экономика, юриспруденция, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура и нефтегазовое дело.

Количество платных мест будет определяться по методике Минобрнауки, учитывающей среднее число студентов по направлению за последние два года. При этом специальности, где средний балл ЕГЭ ранее зачисленных абитуриентов составлял менее 50, вовсе лишатся права набирать коммерческих студентов.

«Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: значение среднего балла единого государственного экзамена лиц, принятых на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов», — говорится в проекте приказа.

Ведомство планирует до 5 ноября 2025 года представить предложения по лимиту мест для платного обучения в вузах. У учебных заведений будет пять дней на внесение изменений. До 31 декабря 2025 года министерство утвердит количество платных мест по направлениям подготовки, специальностям и научным направлениям, а также по образовательным организациям.

Как изменились правила приема на платное обучение в вузы

1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Правительство получило право устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко пояснила, что речь идет прежде всего о качестве образования, а регулирование мест уже присутствовало ранее, но в более мягком варианте. Так, в последние годы все российские университеты подавали планируемое число как бюджетных мест, так и платных.

«Просто это не контролировалось, так как в законе не было четкой позиции. Никто не говорит о том, что будут сокращаться наборы на экономистов, юристов и прочие гуманитарные специальности».

Парламентарий подчеркнула, что в законе говорится о том, чтобы конкурс был даже на коммерческое обучение.

Каковы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

В октябре Минобрнауки определило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему вузы в 2026/27 учебном году. Согласно документу, минимальный порог по русскому языку составит 40 баллов.

По профильной математике выпускнику предстоит набрать 40 баллов, по физике — 41 балл, а по обществознанию — 45 баллов. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог также составит 40 баллов, а по информатике — 46 баллов.

Таким образом, по химии и биологии проходные баллы были повышены с 39 до 40, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, а по иностранному языку — с 30 до 40. Авторы инициативы уверены, что изменение минимальных баллов для поступления в высшие учебные заведения должно повысить качество образования.

