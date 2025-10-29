Названа дата прощания с актером Романом Поповым

Прощание с актером и юмористом Романом Поповым пройдет 1 ноября в Москве, ориентировочно с 11:00 до 13:00, сообщила ТАСС подруга семьи артиста Наталья. Церемония состоится в Центральной клинической больнице.

Прощание будет в субботу. <...> Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, — рассказала близкая Попова.

Попов скончался на 41-м году жизни. По информации РЕН ТВ, юморист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Отмечается, что из-за рака он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Попов перед смертью провел в коме больше двух недель. По его информации, состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Как отметил источник канала, актер пытался облегчить свое состояние лекарствами, которые ему привозили из-за границы.

Ранее актриса Зоя Бербер заявила, что Попов для нее стал «огромной, глубокой, доброй душой». Артистка подчеркнула, что они редко виделись, но всегда тепло общались, много смеялись и слушали музыку.