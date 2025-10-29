Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:11

Названа дата прощания с актером Романом Поповым

Прощание с актером Романом Поповым пройдет в Москве 1 ноября

Роман Попов Роман Попов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с актером и юмористом Романом Поповым пройдет 1 ноября в Москве, ориентировочно с 11:00 до 13:00, сообщила ТАСС подруга семьи артиста Наталья. Церемония состоится в Центральной клинической больнице.

Прощание будет в субботу. <...> Оно пройдет в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, — рассказала близкая Попова.

Попов скончался на 41-м году жизни. По информации РЕН ТВ, юморист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице. Отмечается, что из-за рака он лишился зрения на один глаз и потерял подвижность левой стороны тела.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Попов перед смертью провел в коме больше двух недель. По его информации, состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Как отметил источник канала, актер пытался облегчить свое состояние лекарствами, которые ему привозили из-за границы.

Ранее актриса Зоя Бербер заявила, что Попов для нее стал «огромной, глубокой, доброй душой». Артистка подчеркнула, что они редко виделись, но всегда тепло общались, много смеялись и слушали музыку.

актеры
прощания
смерти
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович оценил правдивость слухов о романе с коллегой по «Полю чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейск увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
«Нас беспокоит»: Путин рассказал об опасности для журналистов в зоне СВО
Бегут за границу и гибнут сотнями: как украинцы спасаются от ТЦК и фронта
Названа дата прощания с актером Романом Поповым
В Ленобласти исчезла молодая девушка при загадочных обстоятельствах
«Готовимся уже сейчас»: стало известно, где ВС РФ ждут самые тяжелые бои
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.