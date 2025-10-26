Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким состоится 28 октября, сообщила ТАСС семья актера. Место погребения уточняется. Артист скончался в субботу, 25 октября, ему было 79 лет.

Прощание будет во вторник, — сказал собеседник агентства.

Алексей Золотницкий появился на свет 16 июля 1946 года на Арбате. После окончания Щепкинского театрального училища он стал лауреатом конкурса молодых актеров-чтецов в 1967 году. Артист входил в труппу театра Олега Табакова. Широкую известность ему принесла работа в качестве мастера дубляжа. Его голосом говорили зарубежные актеры Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. Помимо озвучки, Золотницкий снимался в кино, его можно увидеть в таких кинолентах, как «Десять негритят», «В ожидании чуда», «Матросская тишина» и «Поезд до Бруклина».

По словам сына артиста Александра, в последние годы Золотницкий тяжело болел. Он также пережил инсульт, осенью состояние 79-летнего артиста сильно ухудшилось. Близким пришлось вызвать ему скорую, но врачи уже не смогли его спасти.

В сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».