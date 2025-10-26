Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 14:46

Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким

Церемония прощания с артистом Золотницким состоится 28 октября

Алексей Золотницкий Алексей Золотницкий Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Золотницким состоится 28 октября, сообщила ТАСС семья актера. Место погребения уточняется. Артист скончался в субботу, 25 октября, ему было 79 лет.

Прощание будет во вторник, — сказал собеседник агентства.

Алексей Золотницкий появился на свет 16 июля 1946 года на Арбате. После окончания Щепкинского театрального училища он стал лауреатом конкурса молодых актеров-чтецов в 1967 году. Артист входил в труппу театра Олега Табакова. Широкую известность ему принесла работа в качестве мастера дубляжа. Его голосом говорили зарубежные актеры Энтони Хопкинс, Роберт Рэдфорд, Ален Делон и Роберт де Ниро. Помимо озвучки, Золотницкий снимался в кино, его можно увидеть в таких кинолентах, как «Десять негритят», «В ожидании чуда», «Матросская тишина» и «Поезд до Бруклина».

По словам сына артиста Александра, в последние годы Золотницкий тяжело болел. Он также пережил инсульт, осенью состояние 79-летнего артиста сильно ухудшилось. Близким пришлось вызвать ему скорую, но врачи уже не смогли его спасти.

В сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Он снялся почти в 20 кинопроектах и телесериалах, среди которых «Дорожный патруль», «Морские дьяволы» и «Тайны следствия». Его последней работой стало участие в 16-м сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

актеры
смерти
прощания
дубляж
театры
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин напомнил российским военным, кто определяет ход СВО
Абонементы со скидкой и льготы: как сэкономить на парковке в Краснодаре
Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США
«Машина с пустым баком»: Слуцкий раскритиковал поддержку соотечественников
Песков удивился решению Бельгии по конфискации российских активов
Футболист Нигматуллин готовится к свадьбе после развода
Захарова напомнила о цикличности истории на примере кино
Стало известно, кем представилась обманувшая Долину мошенница
Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке
Шквальные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Назван способ, как оценить моральные качества будущих сотрудников
Тодоренко показала архивные фото с росписи
Операция на утке с огромной стрелой в голове в Подмосковье попала на видео
Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ Золотницким
Глава Россотрудничества рассказал о новых направлениях работы
Боярская поделилась трогательным семейным фото с прогулки в Царском Селе
В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина
Группа t.A.T.u. дала концерт впервые за 15 лет
Правильное хранение улова: как сохранить рыбу свежей надолго
Оксана Самойлова решительно сменила имидж после новости о разводе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту
Семья и жизнь

Готовим мясо по-кремлевски по советскому рецепту: говядина тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.