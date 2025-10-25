«Последние 10 лет»: сын Золотницкого назвал причину его смерти

Актер Алексей Золотницкий умер из-за продолжительной болезни, он также пережил инсульт, рассказал ТАСС его сын Александр. По словам члена семьи, в последнее время состояние 74-летнего артиста сильно ухудшилось.

Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти, — рассказал Александр.

Актер появился на свет 16 июля 1946 года на Арбате. После окончания Щепкинского театрального училища он стал лауреатом конкурса молодых актеров-чтецов в 1967 году.Золотницкий известен благодаря озвучиванию актеров Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро. С 1989 года он являлся частью труппы Театра Олега Табакова. Широкую популярность артист приобрел после роли дворецкого Роджерса в советском фильме «Десять негритят» Станислава Говорухина, снятом по роману Агаты Кристи.

Ранее сообщалось, что в сентябре ушел из жизни российский актер театра и кино Иван Безбородов. Окончив Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2008 году, он с 2007 года стал частью труппы Малого драматического театра — Театра Европы.