29 октября 2025 в 14:51

Воробьев наградил самых активных волонтеров Подмосковья

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День волонтера вручил награды лучшим участникам движения «Волонтеры Подмосковья», созданного в 2020 году, пишет 360.ru. В него вошло свыше 130 добровольческих и молодежных организаций, в которых состоит более 60 тыс. активистов.

День волонтера мы учредили для того, чтобы встречаться с самыми активными, самыми заслуженными нашими добровольцами, вручать им награды. Сегодня это армия единомышленников, очень добрых людей, которые, несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях, — отметил Воробьев.

Всего с 2020 года активисты провели свыше 15 тысяч мероприятий. Добровольцы помогают ветеранам, инвалидам, пожилым, участникам СВО и их семьям, участвуют в экологических акциях и устраняют последствия ЧС.

Эколог Андрей Пешков ранее заявил, что со временем негативное воздействие нефтепродуктов в Черном море уменьшится благодаря усилиям волонтеров. При этом он отметил, что на уборку акватории уйдут годы.

