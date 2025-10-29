Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:08

Мирошник сделал неожиданное признание о конфликте с Украиной

Мирошник заявил, что раньше не мог представить конфликт с Украиной

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник признался, что раньше даже не думал о возможности конфликта с Украиной, передает РИА Новости. Он отметил, что 11 лет назад казалось, должен победить инстинкт самосохранения. Мирошник выразил удивление в связи с тем, что даже самые радикальные украинские политики не нашли вариант мирного разрешения.

Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, — подчеркнул посол.

Мирошник также не подозревал, что украинские политики пойдут на такие «кровавые действия». Посол вспомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда авиация Киева ударила ракетами по центру Луганска. В результате атаки погибли восемь человек. Мирошник отметил, как видел летающий штурмовик, который выпустил обойму. Рядом с местом удара были детская площадка и гуляющие люди.

Ранее Мирошник заявил, что Киев готовил теракты на Крымском мосту. По словам посла, также Украина вела подготовку преступлений на железнодорожной и другой инфраструктуре.

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
