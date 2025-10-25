Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:46

В МИД России озвучили необычный источник доходов Зеленского

Мирошник: конфликт на Украине приносит доходы Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Каждый день конфликта приносит украинскому президенту Владимиру Зеленскому фантастические доходы, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Кроме того, дипломат указал на то, что президент Украины занял позицию военного диктатора.

Он (Зеленский. — NEWS.ru) занял позицию военного диктатора. Он будет занимать ее ровно столько, сколько у него получится, с одной стороны, обогащаясь, потому что каждый день приносит Зеленскому фантастические доходы, а с другой стороны, продолжая отыгрывать те интересы хозяев, которые ему предлагают эти треки, — заявил Мирошник.

Он также заявил, что Зеленский отказывается от проведения выборов не из-за военного положения. По словам собеседника, нынешний президент понимает, что не сможет вновь мобилизовать протестный электорат, как это произошло на волне недовольства экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее стало известно, что Зеленский обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с «особыми просьбами». По данным журналистов, стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Киева. Их встреча была связана с ситуацией в Вашингтоне и американскими планами.

