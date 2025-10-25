Решение США о санкциях против президента Колумбии будут оспаривать

Адвокаты президента Колумбии Густаво Петро намерены оспорить решение администрации США о введении против него односторонних санкций, сообщил ТАСС американский юрист Дэниел Ковалик. Специалист будет представлять интересы колумбийского лидера.

Мы собираемся оспорить это, — заявил он.

Юрист отметил, что юридическая команда только недавно получила информацию о решении Вашингтона и в настоящее время изучает возможные варианты действий. По его словам, будут предприняты все необходимые юридические меры для обжалования рестрикций.

Под санкции США, наложенных из-за трафика наркотиков из Колумбии в Штаты, попал не только президент страны, но и его жена Вероника Гарсия, старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. Глава Белого дома заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется Петро. Также республиканец пообещал лишить государство всех выплат со стороны Вашингтона.