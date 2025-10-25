Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:24

Решение США о санкциях против президента Колумбии будут оспаривать

Адвокат Ковалик: решение США о санкциях против колумбийского президента оспорят

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокаты президента Колумбии Густаво Петро намерены оспорить решение администрации США о введении против него односторонних санкций, сообщил ТАСС американский юрист Дэниел Ковалик. Специалист будет представлять интересы колумбийского лидера.

Мы собираемся оспорить это, — заявил он.

Юрист отметил, что юридическая команда только недавно получила информацию о решении Вашингтона и в настоящее время изучает возможные варианты действий. По его словам, будут предприняты все необходимые юридические меры для обжалования рестрикций.

Под санкции США, наложенных из-за трафика наркотиков из Колумбии в Штаты, попал не только президент страны, но и его жена Вероника Гарсия, старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов решить вопрос наркотрафика в Колумбии силовыми мерами. Глава Белого дома заявил о намерении действовать, если за проблему не возьмется Петро. Также республиканец пообещал лишить государство всех выплат со стороны Вашингтона.

Колумбия
адвокаты
президенты
санкции
Густаво Петро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.