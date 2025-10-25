Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:37

Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру

Дмитриев заявил, что Россия и Украина близки к дипломатической договоренности

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Денис Соловых/ТАСС

Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности, заявил в интервью CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он также добавил, что прекращение огня является временным решением, которое в любой момент может быть нарушено.

Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности, — сообщил Дмитриев.

Ранее он заявил, что более 99% американцев наверняка не знают, что в прошлом Россия хотела присоединиться к НАТО. По его словам, на данный момент Альянс представляет для Москвы экзистенциальную угрозу.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что другого пути урегулирования конфликта на Украине, кроме дипломатического, не существует. По его словам, позиция Киева полностью диктуется задачами европейских лидеров НАТО, ориентированных на временное прекращение конфликта с последующими переговорами.

Украина
Россия
США
Кирилл Дмитриев
