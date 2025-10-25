Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 13:33

Роднина озвучила ключевую проблему российского спорта

Роднина считает отстранение от турниров главной проблемой российского спорта

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости

Отстранение российских спортсменов от международных турниров является основной проблемой нашего спорта, заявила Metaratings.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев многое сделал для того, чтобы россияне могли вновь выступать на международных соревнованиях.

Отстранение от международных стартов — самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы. Дегтярев делает достаточно много для постепенного возвращения: открыто заявляет многое на эту тему, начались судебные процессы, — сообщила она.

По словам Родниной, раньше в спортивной сфере царили упаднические настроения. Кроме того, масло в огонь подливали спортивные журналисты.

С приходом Дегтярева мы почувствовали, что стоит задача возвращения, — подытожила Роднина.

Ранее Дегтярев заявил, что решение о недопуске пловцов из России на чемпионат Европы в Польше является нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии. По словам министра, произошедшее является «очевидными двойными стандартами». Он добавил, что в своем последнем решении исполком МОК дал понять, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от национальности.

Ирина Роднина
спорт
соревнования
турниры
