25 октября 2025 в 13:45

В Лондоне озвучили наказание для поджигателей украинских складов

Британский суд дал сроки до 17 лет обвиняемым в поджоге складов Украины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд Великобритании назначил наказание в виде сроков до 17 лет для группы людей, которых признали виновными в поджоге складов. В помещениях хранилась гуманитарная помощь и оборудование Starlink для отправки на Украину, передает Sky News.

Власти считают организаторами преступления 21-летнего Дилана Джеймса Эрла и 24-летнего Джейка Ривса — они получили сроки 17 и 12 лет соответственно. Еще трое нанятых ими соучастников проведут за решеткой от восьми лет десяти месяцев до десяти лет заключения.

Шестой обвиняемый, 20-летний Эштон Эванс, приговорен к девяти годам заключения. По информации журналистов, его признали виновным в подготовке нападения на бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее в Луганске произошел теракт — при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали два человека. Устройство сдетонировало, когда один из прохожих его пнул. По информации местных Telegram-каналов, из колонки раздавалась песня украинской группы «Океан Эльзы». Обоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Один из мужчин позже скончался.

Украина
Великобритания
суды
сроки
