В Британии раскрыли новую тактику «коалиции желающих» против России The Telegraph: коалиция желающих перешла к тактике давления на Россию

Так называемая «коалиция желающих» сменила риторику от помощи Украине на попытки давления на Россию вместе с США , пишет британская газета The Telegraph. По ее информации, это указывает, что объединение сменило свою тактику в отношении РФ.

Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, — говорится в материале.

Встреча «коалиции желающих» состоялась 24 октября в смешанном формате в Лондоне. Очно в ней приняли участие премьер Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров стран подключились к переговорам по видеосвязи.

Ранее Стармер заявил, что «коалиция желающих» продолжит готовить военный контингент, который направится на Украину в случае достижения мира. На пресс-конференции по итогам встречи лидеров объединения он подчеркнул, что в приоритете также остается вопрос воздействия на Москву.