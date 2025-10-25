Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 07:32

В Британии раскрыли новую тактику «коалиции желающих» против России

The Telegraph: коалиция желающих перешла к тактике давления на Россию

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск (слева направо) Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск (слева направо) Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так называемая «коалиция желающих» сменила риторику от помощи Украине на попытки давления на Россию вместе с США , пишет британская газета The Telegraph. По ее информации, это указывает, что объединение сменило свою тактику в отношении РФ.

Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, — говорится в материале.

Встреча «коалиции желающих» состоялась 24 октября в смешанном формате в Лондоне. Очно в ней приняли участие премьер Великобритании, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров стран подключились к переговорам по видеосвязи.

Ранее Стармер заявил, что «коалиция желающих» продолжит готовить военный контингент, который направится на Украину в случае достижения мира. На пресс-конференции по итогам встречи лидеров объединения он подчеркнул, что в приоритете также остается вопрос воздействия на Москву.

Европа
Великобритания
коалиция
давление
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главаря ОПС из 90-х объявили в международный розыск из-за бойцов СВО
Стало известно, пойдет ли SHAMAN во второй раз на «Интервидение»
Наследие Древнего Египта: изобретения, которыми мы пользуемся до сих пор
В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Идеальные осенние колготки: как выбрать теплые и практичные
В Диснейленде во Флориде продолжилась череда странных смертей
На Украине объявлена угроза баллистики из-за возможного запуска «Орешника»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 октября: инфографика
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Сочи
Протестующие прогнали президента Румынии под крики: «Убирайся на Украину»
Попытка трудоустроиться на маркетплейсы может привести к мошенникам
Неожиданный дуэт: десерт из тыквы и груши для гурмана
Карпина могут убрать? Главный матч тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», кто фаворит
«Дезинфекция» позиций ВСУ, атаки на Москву: новости СВО к утру 25 октября
Овечкин повторил еще два рекорда Гретцки
Президент Венесуэлы обратился к Трампу на английском языке
В Британии раскрыли новую тактику «коалиции желающих» против России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 октября
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.