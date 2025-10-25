Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:02

В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину

Болгарский депутат Михайлов: европейцы не хотят умирать за Украину

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Мало кто в Европе готов идти воевать и умирать за Украину, потому что люди чувствуют, что «что-то здесь не так», заявил в беседе с ТАСС депутат болгарского парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов. По мнению парламентария, в Евросоюзе не найдется больше ста тысяч человек, готовых сражаться и «умирать за Украину».

Людям неловко. Они чувствуют, что здесь есть какая-то несправедливость. А когда человек чувствует несправедливость, он не хочет бороться, чтобы ее сохранить. Поэтому они не хотят туда идти и воевать за нее, — объяснил политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его республика никогда не станет выделять бюджетные средства на покрытие военных расходов Киева. По его словам, страна будет оказывать только гуманитарную помощь. Он отметил, что Европейский союз и его члены уже выделили Киеву €177 млрд (1,6 трлн рублей) с начала конфликта.

Финансировать Киев не захотела и Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан на митинге у парламента в Будапеште заявил, что республика не позволит странам ЕС втянуть себя в конфликт. Политик отказался отправлять Украине деньги и оружие.

