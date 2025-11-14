С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране

С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране Британия сняла санкции с Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas в Болгарии

Лондон снял санкции с двух дочерних компаний российского ЛУКОЙЛа, информирует Управление по осуществлению финансовых операций Соединенного Королевства. По данным ТАСС, речь идет о фирмах Lukoil Neftochim Burgas и Lukoil Bulgaria.

Компании, с которых сняли ограничения, функционируют на территории Болгарии. Генеральная лицензия Управления по осуществлению финансовых операций Великобритании будет действовать до 14 февраля 2026 года.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства назвали риски для мира из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. По мнению специалистов, новые ограничения против российских компаний уже приводят к операционным сбоям.

При этом частная американская инвесткомпания Carlyle изучает возможности покупки иностранных активов ЛУКОЙЛа. Стало известно, что рассмотрение этого вопроса находится на ранней стадии.

Правительства европейских и ближневосточных государств тем временем предпринимают активные шаги для сохранения работоспособности зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Соответствующая деятельность началась после введения санкций США против нефтяной компании РФ.