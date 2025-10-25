Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 10:15

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года

Говырин: для перерасчета пенсии за стаж до 1997 года требуются архивные справки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры, имеющие трудовой стаж до 1997 года, могут получить перерасчет и увеличение пенсии, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, для этого нужно будет предоставить соответствующее заявление и архивные справки, передает ТАСС.

Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям. После перехода к страховой системе эти сведения часто не были перенесены, — поделился Говырин.

Он пояснил, что для перерасчета необходимо обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства с заявлением и документами, подтверждающими стаж: трудовой книжкой и архивными справками. Размер прибавки будет зависеть от продолжительности подтвержденного стажа и уровня заработка того периода, составляя в среднем от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости.

