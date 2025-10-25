Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога

Погрузите один граненый стакан сахарного песка в глубокую миску. К сахарным кристаллам добавьте стакан воздушной пшеничной муки и ровно столько же густого деревенского кефира, чтобы тесто дышало нежностью. Введите в эту композицию половинку чайной ложки соды, гашенной каплей яблочного уксуса. Три антоновских яблока, очищенных от кожицы и сердцевин, нарежьте лепестками. Смажьте форму сливочным маслом, вылейте половину теста. Уложите яблочные дольки веером и укутайте их оставшимся тестом. Духовка, разогретая до 180 градусов, превратит ваше творение за 40 минут в золотистый шедевр. Пирогу нужно дать перевести дух на решетке, чтобы он остыл перед подачей.

Ранее мы писали о том, как приготовить карбонад как в СССР: рецепт без химии и рассолов