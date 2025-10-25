Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!

Этот салат называют «Ежик» из-за его неоднородной структуры с твердыми кусочками колбасы. Но на вкус он невероятно мягкий, сочный и насыщенный. И готовится лишь из простых ингредиентов, которые почти всегда есть в холодильнике.

Вам понадобятся 280 г копченой колбасы, 200 г полутвердого сыра, 4 яйца, 400 г консервированной кукурузы, 1 зубчик чеснока, майонез по вкусу и немного зелени. Сначала сварите яйца — опустите в холодную воду, доведите до кипения и держите 10 минут, затем охладите и очистите. Нарежьте яйца мелкими кубиками.

Сыр нарежьте узкими брусками и затем кубиками; чем мельче нарезка, тем нежнее структура салата. Копченую колбасу очистите от оболочки, нарежьте кружочками, затем брусочками и кубиками — все должно быть примерно одного размера, чтобы салат выглядел аккуратно.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом, добавьте половину мелко порубленной зелени. Перемешайте все подготовленные компоненты вместе с кукурузой, заправьте чесночно-майонезным соусом и слегка перемешайте.

Перед подачей дайте салату настояться минимум 1 час в холодильнике — так он станет еще вкуснее.

Чтобы красиво оформить, придайте салату овальную форму на блюде, посыпьте тертым сыром и воткните длинные кусочки маслин — получатся иголки. Несколько целых маслин можно использовать как глаза и нос.

Совет: для более свежего вкуса часть майонеза можно заменить сметаной, а внутрь салата добавить немного маринованного огурца — он добавит нотку кислоты и освежит вкус.

